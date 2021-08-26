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26.08.2021 19:03
Рубрика: Общество

Участники форума "Сообщество" в Саранске обсудили создание возможностей для самореализации

Форум "Сообщество", организованный Общественной палатой РФ в Приволжском федеральном округе, впервые состоялся в Саранске 24 и 25 августа. На мероприятие зарегистрировалось более 750 человек из 45 регионов России.

Эксперты и спикеры форума в течение двух дней обсуждали актуальные вопросы, связанные с возможностями самореализации граждан при поддержке государства и социально ориентированного бизнеса. Круглые столы и панельные дискуссии "Сообщества" были посвящены самым различным аспектам понятия "социальный лифт" - как вовлечению молодежи в общественную деятельность и технологическое развитие регионов, так и поддержке сельхозпроизводителей, социальных предпринимателей и специалистов креативных индустрий.

Открывая пленарное заседание, Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева отметила, что социальный лифт -не "волшебный механизм, попадая в который, ты нажимаешь на кнопку, и он возносит тебя на вершины социума". Успех невозможен без труда. Чтобы добиться профессиональных достижений и карьерных высот, необходимо много и упорно работать, прикладывать серьезные усилия. Но, помимо веры в собственные силы, для каждого, кто хочет реализовать свой потенциал, важна поддержка - эту роль и берут на себя социальные лифты. Конкурсы, олимпиады и другие проекты федерального и региональных уровней тоже представляют собой социальные лифты, которые государство выстраивает в помощь молодым и энергичным людям.

В первый день форума "Сообщество" состоялась общественная презентация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022-2026 годы. Республика активно участвует в национальных проектах "Развитие малого и среднего предпринимательства" и "Повышение производительности труда", но эти механизмы не всегда приносят быстрый результат. Представленная на форуме программа социально-экономического развития должна дополнительно простимулировать экономику региона. За пять лет в ее реализацию будет вложено почти 5,814 млрд рублей, 86% этих средств выделяет федеральный бюджет, остальное на условиях софинансирования - бюджет республики. За это время планируется создать 2184 рабочих места и увеличить налоговые поступления на 1,630 млрд рублей.

В дни форума на первом этаже Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева работала выставка "Успешные социальные проекты Приволжского федерального округа".

По итогам форумной кампании 2021 года будут подготовлены предложения и тезисы, которые составят основу ежегодного доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества. Следующий форум соберет представителей НКО уже Дальневосточного федерального округа 6 и 7 сентября в Хабаровске.

Форум "Сообщество" в социальных сетях:

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