В Перми нашли расчлененное тело пропавшей девушки

В одной из квартир дома в Кировском районе Перми нашли тело 21-летней девушки, которую на протяжении последних дней искали правоохранительные органы и волонтеры.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, тело было расчленено и уложено в холодильник. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подозреваемый в совершении преступления задержан - им оказался местный 25-летний житель, который уже дал признательные показания, подтвердив свою причастность к убийству своей знакомой. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.