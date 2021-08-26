В Уфе экс-начальника райотдела полиции осудили за избиение подчиненного

К трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года приговорил суд бывшего начальника отдела полиции № 3 уфимской полиции. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Суд установил, что 11 марта 2021 года подсудимый во время совещания у себя в кабинете ударил кулаком по лицу своего подчиненного оперуполномоченного, сломав ему челюсть. Эту травму эксперты расценили как вред здоровью средней тяжести. Подсудимый вину признал.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что начальник отдела полиции Управления МВД России по городу Уфе был уволен по отрицательным основаниям по результатам служебной проверки, назначенной руководством регионального МВД. Пострадавший в ходе конфликта сотрудник отдела привлечен к дисциплинарной ответственности.