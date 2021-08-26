В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона

Уфимские полицейские спасли жизнь ребенку, который ходил по карнизу балкона на девятом этаже.

По данным МВД по Башкирии, сообщила в полицию о малыше, гуляющем на опасной высоте по карнизу многоквартирного дома, случайная прохожая. На место приехал экипаж патрульно-постовой службы. Один из полицейских обошел дом в поисках балкона, на карнизе которого по-прежнему стоял ребенок, а второй отправился искать квартиру, откуда вылез малыш.

К счастью, они сработали достаточно быстро: установили квартиру и позвонили в дверь. Дома были бабушка и еще двое несовершеннолетних, которые не догадывались, что младший вышел на опасную прогулку. Полицейские помогли ему вернуться домой.

- Инспекторы по дела несовершеннолетних проводят по данному факту проверку. Со всеми членами семьи проведут профилактическую беседу для недопущения подобных ситуаций, - уточнили в пресс-службе МВД по республике.