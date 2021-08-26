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26.08.2021,  
10:45
Текст:  Антон Валагин

Танку Т-80 повысят огневую мощь

Фото: Алексей Михайлов / РГ Фото: Алексей Михайлов / РГ
Фото: Алексей Михайлов / РГ

Концерн "Уралвагонзавод" планирует начать модернизацию танков Т-80БВМ.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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- Дальнейшая модернизация танка планируется по направлениям увеличения огневой мощи, защиты, подвижности и командной управляемости, - рассказал ТАСС представитель УВЗ на форуме "Армия-2021".

Т-80БВМ - наиболее современная версия танка, разработанная на заводе "Омсктрансмаш". Т-80 оснастили многоканальным прицелом "Сосна-У" и 125-мм пушкой 2А46М-4, автомат заряжания доработан для использования бронебойных снарядов повышенного могущества, мощность газотурбинного двигателя возросла до 1250 лошадиных сил.

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