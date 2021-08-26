Танку Т-80 повысят огневую мощь

Концерн "Уралвагонзавод" планирует начать модернизацию танков Т-80БВМ.

- Дальнейшая модернизация танка планируется по направлениям увеличения огневой мощи, защиты, подвижности и командной управляемости, - рассказал ТАСС представитель УВЗ на форуме "Армия-2021".

Т-80БВМ - наиболее современная версия танка, разработанная на заводе "Омсктрансмаш". Т-80 оснастили многоканальным прицелом "Сосна-У" и 125-мм пушкой 2А46М-4, автомат заряжания доработан для использования бронебойных снарядов повышенного могущества, мощность газотурбинного двигателя возросла до 1250 лошадиных сил.