Жителей Ингушетии обвинили в пособничестве бандформированию

В Ингушетии расследуют уголовное дело в отношении жителей республики, подозреваемых в совершении ряда преступлений террористического характера, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

С 1995 года в регионе действуют вооруженные формирования, существование которых противоречит законодательству РФ. Ведется активная вербовка людей для участия в них, а также привлечение лиц, способствующих обеспечению вооруженных формирований продуктами питания, автотранспортом, военным обмундированием.

У бандитов есть различные виды огнестрельного оружия, взрывные устройства, специальные технические средства и средства связи. Создаются полевые лагеря.

С апреля 2011 года по октябрь 2015 года обвиняемые добровольно снабжали едой находящихся в федеральном розыске за совершение ряда преступлений террористического характера граждан. Кроме того, осенью 2015 года один из обвиняемых получил в сельском поселении Плиево от своего знакомого пистолет Макарова на хранение. Оружие обнаружили сотрудники ФСБ.

Санкция за совершение инкриминируемых преступлений предусматривает до 15 лет лишения свободы.