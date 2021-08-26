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26.08.2021 10:23
Рубрика: Происшествия

В Петербурге отказали в УДО осужденному за кражу при создании "Варшавянки"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении от осужденного в прошлом году бывшего генерального директора компании Андрея Петрова, участвовавшей в разработке подлодки серии "Варшавянка". Экс-топ-менеджеру отказали в УДО, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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Летом прошлого года Петрова приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. Ему вменяли хищение, при котором государственный бюджет потерял свыше 368 миллионов рублей.

Во время следствия Петров полностью признал предъявленные ему обвинения.

Сейчас бывший гендиректор работает в СИЗО дневальным, администрация изолятора положительно о нем отзывается. С момента приговора мужчина получил пять поощрений, кроме того, он посещает спортивный кружок.

Тем не менее, хорошей характеристики оказалось недостаточно. Колпинский районный суд обратил внимание на то, что ущерб, нанесенный бюджету, Петровым не погашен. Адвокат экс-топ-менеджера заявил, что тот никаких денег возмещать не будет. Приняв во внимание этот довод суд принял решение, что Петрову и дальше следует практиковаться в роли дневального.

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