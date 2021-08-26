На Кубани автобус с 55 туристами столкнулся с КамАЗом

В четверг на автодороге Новороссийск - Керчь туристический автобус с 55 пассажирами попал в аварию.

Как рассказала "РГ" руководитель отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская, ДТП произошло в 15.44.

Пассажиры ехали из Крыма в Курск на автобусе, принадлежащему туристической фирме. Установлено, что 39-летний водитель автобуса МАN, поворачивая налево там, где это запрещено, столкнулся с КамАЗом под управлением 53-летнего водителя.

В результате пять человек доставлены в больницу для осмотра. Детей среди них нет.