На Кубани из-за нарушителя правил две машины попали под поезд

В Темрюке госавтоинспекторы пресекли действия пьяного водителя, представлявшего опасность другим участникам дорожного движения. Об этом сообщил начальник пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Как выяснилось, водитель отечественного автомобиля, грубо нарушая правила, игнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции ОМВД России по Темрюкскому району и пытался скрыться на больной скорости.

Подъезжая к железнодорожному переезду, нарушитель выехал на встречную полосу и столкнулся с патрульным автомобилем, пытающимся блокировать движение злоумышленника. Служебный транспорт отбросило в сторону регулировщика, который от полученного удара потерял сознание и упал на рельсы. Инспектор ДПС вместе с водителем, ставшим очевидцем происшествия, перед проездом поезда отнесли пострадавшего в безопасное место.

Кроме того, когда легковой автомобиль уже попал под колеса поезда, полицейские успели извлечь из транспортного средства и самого водителя-нарушителя. Правоохранители оперативно вызвали на место аварии бригаду скорой медицинской помощи.

В результате в Центральную районную больницу Темрюка с травмами различной степени тяжести доставили 21-летнего водителя отечественного автомобиля, госавтоинспектора, находившийся за рулем служебного транспорта, а также регулировщика железнодорожного переезда.

Кстати, медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови правонарушителя. Также установлено, что молодой человек находился за рулем будучи лишенным права управления. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях.