На Кубани назвали причины ДТП с автобусом и число пострадавших пассажиров

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту ДТП с участием следовавшего из Крыма туристического автобуса с пассажирами, а также КамАЗа. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Уточняется, что авария произошла на федеральной трассе в районе станицы Старотитаровской Темрюкского района. 39-летний водитель туристического автобуса МАN начал разворот транспортного средства в неположенном месте, в результате чего в него врезался груженый ячменем КамАЗ, 53-летний водитель которого не успел среагировать на происходящее и столкнулся с задней частью автобуса.

Как ранее писала "РГ", инцидент произошел сегодня в 15.44. В автобусе находились 55 пассажиров. К счастью, все остались живы. Они направлялись из Крыма в Курск.

Пять человек, у которых есть жалобы на самочувствие (четверо без видимых повреждений, у пятой пассажирки, возможно, перелом ноги), доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Движение транспортных средств ограничено, но не остановлено, пассажиров заберет другой автобус фирмы-перевозчика.