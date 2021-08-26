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26.08.2021 18:10
Рубрика: Происшествия

На Кубани назвали причины ДТП с автобусом и число пострадавших пассажиров

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту ДТП с участием следовавшего из Крыма туристического автобуса с пассажирами, а также КамАЗа. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
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Уточняется, что авария произошла на федеральной трассе в районе станицы Старотитаровской Темрюкского района. 39-летний водитель туристического автобуса МАN начал разворот транспортного средства в неположенном месте, в результате чего в него врезался груженый ячменем КамАЗ, 53-летний водитель которого не успел среагировать на происходящее и столкнулся с задней частью автобуса.

Как ранее писала "РГ", инцидент произошел сегодня в 15.44. В автобусе находились 55 пассажиров. К счастью, все остались живы. Они направлялись из Крыма в Курск.

Пять человек, у которых есть жалобы на самочувствие (четверо без видимых повреждений, у пятой пассажирки, возможно, перелом ноги), доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Движение транспортных средств ограничено, но не остановлено, пассажиров заберет другой автобус фирмы-перевозчика.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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