В порту Темрюка на поверхности воды обнаружили радужную пленку

Пленку площадью в 100 квадратных метров обнаружили в акватории Азовского моря, неподалеку от строящихся причалов "Темрюкмортранс".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, изначально пятно было меньше, но постепенно увеличилось. "Радужная пленка была обнаружена на площади в 100 квадратных метров. Ее уже убрали",- сообщил источник.

В четверг утром площадь пленки на поверхности воды составляла около 57 квадратных метров. Место происшествия осмотрели специалисты госпортконтроля, после чего спасательный буксир "Валентин подгорный" начал устранять последствия загрязнения. О причинах инцидента пока не сообщается.