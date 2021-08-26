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Рубрика: Происшествия

В Челябинске завели дело на отца утонувшего в озере ребенка

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении отца четырехлетнего мальчика, утонувшего в минувшие выходные на Первом озере. Действия мужчины, первым подоспевшего к сыну и вытащившего его на берег квалифицированы по статье об оставлении в опасности, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

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- Установлено, что вечером 22 августа подозреваемый на берегу водоема в Тракторозаводском районе оставил без помощи четырехлетнего сына, разрешив последнему самостоятельно отправиться в воду и зная, что у мальчика отсутствуют навыки плавания, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков.

Как уже писала "РГ", на пляже отдыхал отец с двумя детьми. Когда его маленький сын упал в воду с надувного матраса, мужчина первым поспешил ему на помощь и вытащил на берег. Однако реанимировать мальчика не смогли: прибывшая на место происшествия бригада врачей констатировала его смерть. По отзывам очевидцев, мужчина находился в шоковом состоянии.

Теперь по статье об оставлении в опасности ему грозит наказание от крупного штрафа до одного года лишения свободы.

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