В поезде Анапа-Екатеринбург умерла девочка

Транспортная прокуратура и следственный комитет выясняют обстоятельства гибели ребенка в поезде из Анапы в Екатеринбург.

Девочка 2008 года рождения путешествовала вместе с родителями. По данным пресс-службы уральской транспортной прокуратуры, ребенок скончался сегодня рано утром.

Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК, следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия на станции Каменск-Уральский. Эксперты не обнаружили признаков криминальной смерти.

В местных СМИ сообщалась, что умерший ребенок был болен, однако в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры "РГ" эту информацию не раскрыли, сославшись на медицинскую тайну.