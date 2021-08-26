Суд оштрафовал Twitter на 17 млн рублей за отказ в локализации баз данных российских пользователей на территории РФ, за аналогичное повторное нарушение также был оштрафован Facebook. Сумма составила 15 млн рублей.

Решением суда штраф в размере 4 млн рублей был назначен и WhatsApp.

В 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности и были оштрафованы судом на 4 млн рублей каждая. Компания Facebook оплатила штраф, Twitter - не оплатил.

Требование о необходимости локализации баз данных российских пользователей в РФ действует с 2015 года, однако ответственность была установлена только в 2019 году. На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний, среди которых Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и другие.