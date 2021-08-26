Вышел трейлер приквела "Кингсмана" с "Калинкой-малинкой" и Распутиным

На канале в YouTube 20th Century Studios Russia обнародован вот уж как пятый локализованный трейлер (они, кстати, с каждым разом всё круче и круче) художественного фильма "King`s man: Начало" - да под "Калинку-разлюли-малинку".

Там много всего. Включая резвых негров, бойню, всех форм и видов трюкачество, и на бис обморочено-готического Г. Распутина - мастера боевого перепляса.

Официальный синопсис звучит так: "Вселяющий ужас союз коррумпированных политиков и криминальных гениев ставит мир на грань войны, способной унести миллионы жизней. И есть только один человек, который готов принять вызов и остановить злодеев".

В картине нам наконец-то уготовано узнать историю возникновения самого стильного частного разведывательного агентства.

Режиссер - Мэттью Вон, уже посуливший и далее развивать вселенную "Кингсмана" практически до нескончаемых пределов.

В кино - с 13 января.

Оригинальный ролик: