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Вышел трейлер приквела "Кингсмана" с "Калинкой-малинкой" и Распутиным

Новости
    26.08.2021, 17:04
Текст:   Олег Усков

На канале в YouTube 20th Century Studios Russia обнародован вот уж как пятый локализованный трейлер (они, кстати, с каждым разом всё круче и круче) художественного фильма "King`s man: Начало" - да под "Калинку-разлюли-малинку".

Фото: youtube.com/ HBO Max Family
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Там много всего. Включая резвых негров, бойню, всех форм и видов трюкачество, и на бис обморочено-готического Г. Распутина - мастера боевого перепляса.

Официальный синопсис звучит так: "Вселяющий ужас союз коррумпированных политиков и криминальных гениев ставит мир на грань войны, способной унести миллионы жизней. И есть только один человек, который готов принять вызов и остановить злодеев".

В картине нам наконец-то уготовано узнать историю возникновения самого стильного частного разведывательного агентства.

Режиссер - Мэттью Вон, уже посуливший и далее развивать вселенную "Кингсмана" практически до нескончаемых пределов.

В кино - с 13 января.

Оригинальный ролик:

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