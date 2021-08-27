Читатели назвали лучшей экранизацией "Иван Васильевич меняет профессию"

В День российского кино, который отмечается 27 августа, читатели выбрали самый лучший фильм по книге - им стал "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая по пьесе Михаила Булгакова. За культовую советскую экранизацию свой голос отдали более 60 процентов опрошенных.

На втором месте - 46,3 процента голосов - цикл "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Игоря Масленикова, снятый по знаменитой серии детективов Артура Конан Дойла. Замыкает тройку любимых советских экранизаций двухсерийный фильм Владимира Бортко "Собачье сердце", говорится в исследовании литературных сервисов ЛитРес и MyBook.

Определили опрошенные и лучшие российские киноленты по литературным сюжетам. И снова Булгаков! На первом месте сериал "Мастер и Маргарита", созданный в 2005 году Владимиром Бортко. Второе место у экранизации одноименного романа Бориса Акунина "Турецкий гамбит". Его на большие экраны перенес режиссер Джаник Файзиев. Далее - "Ворошиловский стрелок" Станислава Говорухина.

Кстати, больше всего из экранизаций зрители ждут фильм "Метро 2033" Егора Баранова по роману Дмитрия Глуховского, который должен выйти в 2024 году. Интерес у любителей чтения и кино вызывает и фильм "Мы" - антиутопию Евгения Замятина для киноэкрана адаптирует Гамлет Дульян. На третьем месте - "Петровы в гриппе" - новая режиссерская работа Кирилла Серебреникова по роману Алексея Сальникова. На четвертом и пятом местах - "Анна К", современная интерпретация романа Льва Толстого, и одноименная экранизация трогательной книги Наринэ Абгарян "Манюня".

Кстати

Недавно Михаил Булгаков возглавил еще один читательский рейтинг - он был назван одним из важнейших отечественных писателей. В этот список его внесли более 90 процентов отпрошенных.

Не иссякает любовь к нему и в киноиндустрии - сейчас снимается еще одна версия "Мастера и Маргариты", где главные роли сыграют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Режиссер Михаил Локшин.