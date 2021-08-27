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27.08.2021 16:20
Рубрика: Общество

Депутат ГД Ирина Белых предложила внести профессию учителя в перечень творческих специальностей

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Сергей Николаев
Фото: Сергей Николаев

При приеме в педагогические вузы необходимо проводить дополнительное собеседование. Это позволит на этапе отбора выявлять мотивированных специалистов. Такое мнение высказала депутат Государственной думы Ирина Белых, комментируя заседание президиума Государственного совета по вопросам общего образования.

Фото: Сергей Николаев
Ирина Белых предложила создать в России единый интернет-портал о великих соотечественниках

Заседание прошло накануне в режиме видеоконференции. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что "вопросы воспитания, просвещения - это очень тонкие, чувствительные вещи". Педагогам нельзя действовать грубо или равнодушно, для галочки. Они должны не только обладать глубокими знаниями, но и "заражать" учеников эмоциями.

"У нас существуют творческие профессии: актеры, музыканты, прием в вузы на эти направления требует дополнительного собеседования, прохождения так называемых "творческих испытаний". Быть учителем - это тоже творчество, ведь преподаватель занимается созиданием личности своих учеников. Почему бы не внести профессию учителя в перечень творческих специальностей, требующих особого подхода при приеме на обучение. Это позволит уже при приеме в педагогические вузы выявлять по-настоящему мотивированных ребят, которые хотят посвятить свою жизнь профессии учителя", - сказала Ирина Белых.

Парламентарий добавила, что учитель - это больше, чем просто профессия и набор определенных компетенций - это настоящее призвание. И педагогические вузы должны более тщательно относиться к приему абитуриентов.

Ранее Владимир Путин предложил объявить 2023 год годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году в России будут отмечать 200-летие со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей российской педагогики.

"Считаю очень знаковым, что перед началом учебного года Владимир Владимирович Путин еще раз обратил внимание общества на ключевую роль учителя в процессе формирования духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. Как преподаватель с 20-летним стажем я очень хорошо знаю, какое значение в жизни ребенка имеет чуткий и понимающий учитель, какую важную роль он занимает в вопросе выбора будущей профессии и воспитании наших маленьких граждан. И этот благородный труд требует особого уважения со стороны общества. Сегодня на федеральном уровне и в Москве много делается для повышения престижа учительской профессии", - сказала Белых.

Парламентарий подчеркнула, что главной задачей является комплексное воспитание молодых специалистов для преподавательской сферы. Важно, чтобы студенты педагогических вузов работали по специальности.

Андрей Пангаев, руководитель направления биотехнологии лекарственных растений проектного офиса HealthNet "Превентивная медицина", кандидат от партии "Зеленые", неоднократно высказывался по поводу изменений в школьной программе. Кроме того, он настаивает на введении массового экологического образования, так как уже сейчас такие знания являются жизненно необходимыми.

Евгений Серафонтов, куратор проекта "Пионеры 2.0", кандидат от партии РПСС, считает, что роль школы - гораздо шире, чем подготовка к ЕГЭ.

"Для чего государству образование? Школа должна не только готовить к ЕГЭ, но и учить жизни", - сказал он.

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