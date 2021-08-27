ЕР опубликовала свою предвыборную программу

"В блоке "Крепкая семья" партия ставит перед собой задачу существенно повысить достаток, обеспечить благополучие семей с детьми. Предлагается создание в России такой системы поддержки, при которой рождение ребенка будет гарантировать большую защищенность и дополнительные возможности для детей и родителей", - отмечается пресс-службой ЕР.

В частности, в программе говорится о необходимости закрепления статуса многодетной семьи на законодательном уровне, расширении сфер применения материнского капитала, поэтапном увеличении охвата соцподдержкой малообеспеченных семей с детьми.

Среди предложений по улучшению здравоохранения в ЕР предлагают обеспечить 100-процентную доступность первичного звена, разработать и реализовать адресную программу по модернизации станций скорой помощи в отдаленных районах, развивать систему санавиации, обеспечить регулярное обновление парка машин скорой помощи и поставку современных мобильных медицинских комплексов.

Всего программа состоит из 15 разделов. Она была утверждена на съезде "Единой России", который прошел 24 августа. Ранее секретарь генсовета Андрей Турчак заявил, что более двух миллионов россиян приняли участие в подготовке документа.