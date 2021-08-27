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27.08.2021 11:37
Рубрика: В мире

Французско-ирландский роман раздражает британских соседей

Текст: Алексей Чуриков
Визит президента Франции в Ирландию ознаменовал новую эпоху в развитии отношений двух стран, которые "никогда не были столь прочными, как сегодня". Примерно с такими заголовками вышли сегодня передовицы ирландских газет, редакции которых не скрывали своего восторга от пребывания Эммануэля Макрона в Дублине. Личный визит президента Франции в Ирландию рассматривается не иначе как четкий сигнал Великобритании. Выступая от лица всех стран Евросоюза, Париж фактически в открытую заявляет организовавшим Brexit обитателям Даунинг-cтрит, 10, что не бросит Ирландию и окажет стране всемерную поддержку в "борьбе" с северным соседом.

По прибытии в официальную резиденцию ирландского президента Макрон оставил многозначительную запись в книге для гостей.

Фото: michel-ange flori / facebook
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"Ирландия занимает драгоценное место в самом сердце европейской мечты. Франция - ваш ближайший сосед в Европейском союзе и останется верным другом в будущем", - написал Макрон. Уже на словах он заверил "ирландских друзей" в том, что по мере продолжения переговорного процесса вокруг Brexit Европа останется солидарна с Ирландией. "Мы никогда не подведем вас", - пообещал Макрон.

Президент Ирландии Майкл Хиггинс также рассыпался в комплиментах в адрес гостя из Парижа, поблагодарив Макрона за его "неизменную поддержку Ирландии и общих идеалов в Европейском союзе". В ходе переговоров глав государств обсуждался довольно широкий спектр вопросов - от борьбы с пандемией COVID-19 и Афганистана, до ситуации в Африке и социальных проблем в Европе. Но главной темой, безусловно, являлся вопрос "североирландского протокола", призванного предотвратить восстановление государственной границы между собственно Ирландией и Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании.

"Cевероирландский протокол" с самого начала переговоров по Brexit вызывал серьезное раздражение в Великобритании. Британцы неоднократно заявляли о необходимости его скорейшего пересмотра. Но страны ЕС, включая саму Ирландию, настаивают на том, что раз уж Лондон согласился "развестись" на таких условиях, то необходимо двигаться дальше и прекратить попытки отыграть все назад.

Правительство Ирландии, пользуясь всецело поддержкой со стороны Франции и ЕС, считает, что в протоколе можно найти гибкие возможности, чтобы учесть интересы всех сторон. Дублин настаивает на том, что протокол поддерживает вопрос урегулирования рынка Северной Ирландии с единым рынком товаров ЕС и гарантирует, что единые таможенные правила ЕС применяются в ее портах. Кстати, Европейская комиссия ранее отвергла идею пересмотра договора о Brexit, но в июле этого года она согласилась заморозить судебные иски против Великобритании за попытки внесения изменений в протокол.

Фото: @khaliduk.32 / instagram.com
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"Мы позаботимся о том, чтобы соглашения, подписанные после очень длительных переговоров, были соблюдены, когда дело касается рыболовства или протокола Северной Ирландии", - подчеркнул Макрон в ходе своего визита в Дублин.

Не обошлось, правда, и без разногласий. В ходе переговоров с представителями ирландского правительства Макрон пытался убедить их примкнуть к глобальной инициативе по введению новой ставки корпоративного налога в 15%. Дело в том, что Дублин долгое время держит ее на довольно низком уровне в 12,5%, что позволило привлечь значительные иностранные инвестиции в экономику страны. Это довольно сильное конкурентное преимущество, от которого Дублин вряд ли откажется просто так. Но, как заверил Макрон, Франция и ЕС отказались от "политики давления" на ирландских друзей и будут решать этот вопрос в формате спокойных переговоров.

В мире Европа Ирландия В мире Европа Франция В мире Европа Великобритания Brexit: Выход Великобритании из Евросоюза

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