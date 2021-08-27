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Фронтмен группы Kiss Пол Стэнли заразился коронавирусом

Новости
    27.08.2021, 20:53
Текст:   Олег Усков

69-летний вокалист, гитарист и автор песен культовой американской глэм-группы Kiss Пола Стэнли заразился COVID-19.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Стэнли полностью вакцинирован, чувствует себя "прекрасно", но, поскольку его тесты на коронавирус дали положительный результат, коллективу пришлось отменить шоу в Пенсильвании - в рамках очередного турне.

При этом музыкант лично опроверг в Twitter поднявшуюся волну слухов о том, что выступление отменено из-за сердечного приступа, якобы случившегося у Пола. Фронтмен заверил: он здоров как бык и ежедневно проезжает на велосипеде 26 миль.

Меж тем представитель группы акцентировал, что абсолютно все музыканты и члены команды Kiss прошли полную вакцинацию и коллектив максимально соблюдает все протоколы безопасности.

Настоящее имя музыканта Стэнли Берт Айзен. Родился в Куинсе, в Нью-Йорке, в 1952-м. Стэнли - соавтор большинства главных шлягеров Kiss: Rock and Roll All Night, Detroit Rock City, I Was Made For Lovin' You, I Want You, Love Gun, Creatures Of The Night, Crazy Crazy Nights, Forever.

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