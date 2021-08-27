Фронтмен группы Kiss Пол Стэнли заразился коронавирусом

69-летний вокалист, гитарист и автор песен культовой американской глэм-группы Kiss Пола Стэнли заразился COVID-19.

Стэнли полностью вакцинирован, чувствует себя "прекрасно", но, поскольку его тесты на коронавирус дали положительный результат, коллективу пришлось отменить шоу в Пенсильвании - в рамках очередного турне.

При этом музыкант лично опроверг в Twitter поднявшуюся волну слухов о том, что выступление отменено из-за сердечного приступа, якобы случившегося у Пола. Фронтмен заверил: он здоров как бык и ежедневно проезжает на велосипеде 26 миль.

PEOPLE!!! I am fine! I am not in ICU! My heart allows me to do 26 miles a day on my bike! I don’t know where this came from but it’s absolute nonsense. — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) August 26, 2021

Меж тем представитель группы акцентировал, что абсолютно все музыканты и члены команды Kiss прошли полную вакцинацию и коллектив максимально соблюдает все протоколы безопасности.

Настоящее имя музыканта Стэнли Берт Айзен. Родился в Куинсе, в Нью-Йорке, в 1952-м. Стэнли - соавтор большинства главных шлягеров Kiss: Rock and Roll All Night, Detroit Rock City, I Was Made For Lovin' You, I Want You, Love Gun, Creatures Of The Night, Crazy Crazy Nights, Forever.