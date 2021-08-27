Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.08.2021,  
10:20
Текст:  Светлана Цыганкова

Корабельные беспилотники на базе циклолетов предложили создать в РФ

Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

В России планируют оснастить боевые корабли комплексами из разведывательных беспилотников и циклолетов-платформ. Работы стартуют в конце 2021 года и продлятся около четырех лет.

Фото: Александр Мальгавко/РИА Новости
Вертолет Ми-28Н вооружат ракетой "три в одном"

Об этом рассказал руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Ян Чибисов, пишет РИА Новости. Необходимость в подобных беспилотниках возникла потому, что у Военно-морского флота есть потребность в загоризонтной разведке и патрулировании. А вертолетная техника, стоящая на вооружении, по времени и дальности полета уже не отвечает современным требованиям.

Нужны новые разработки. Фонд перспективных исследований предложил комплекс из двух аппаратов. Это циклолет, он поднимет и опустит беспилотник на корабль, и сам дрон. Для него могут использовать технические решения беспилотного летательного аппарата "Орион". Так как такой беспилотник не в состоянии взлетать с вертолетной площадки, сделают "воздушный аэродром" - трехтонный циклолет.

Ян Чибисов рассказал, как это будет действовать. Платформа поднимет беспилотник в воздух с выходом на нужную скорость и угол запуска. Циклолет заменит собой настоящую взлетно-посадочную полосу, становясь воздушным аэродромом. Поэтому его и назвали "циклодром". Когда же беспилотник должен сесть, платформа сама его догонит и подхватит. Все операции совершаются без участия оператора.

По проекту "Циклон-2" разработают эскизный проект платформы. Но демонстратором станет не она, а аэромобиль "Циклокар". Он взлетит в 2023 году. В 2024-м планируют завершить все испытания.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Алексей Михайлов / РГ
Танку Т-80 повысят огневую мощь 26.08.2021
Испытания дронов-камикадзе "Ланцет" начнутся в конце 2021 года 25.08.2021
В России начали разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников 24.08.2021
ВМФ России
Скоростной беспилотный катер получил ракетно-пулеметный модуль 23.08.2021
Первая советская атомная подлодка К-3 отправилась в Кронштадт 20.08.2021
беспилотники
Снаряды с дронами для РСЗО подготовили к испытаниям 23.08.2021
Морскую версию дронов-камикадзе разрабатывают в России 23.08.2021