МИД: В РФ не понимают, почему данные по делу "берлинского пациента" засекречены

В Москве хотели бы разобраться, почему информация по делу о так называемом "отравлении" блогера Навального засекречивается в Европе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо по итогам их переговоров в Риме.

Как отметил Сергей Лавров, тема "берлинского пациента" была затронута в ходе переговоров итальянской стороной. "Я в очередной раз ему посоветовал и предлагаю всем, кто искренне заинтересован в том, чтобы разобраться в этом вопросе, ознакомиться со стенограммой заседания Бундестага, когда германское правительство отвечало на предельно конкретные вопросы депутатов касательно ситуации с так называемым "отравлением" этого человека", - заявил глава МИД России.

Лавров также выразил уверенность в том, что объективный человек, ознакомившись с этими текстами, сделает для себя очень важные выводы о том, "что здесь подавляющая часть этой проблемы засекречивается, непонятно по каким причинам".

"Нам бы тоже очень хотелось бы в этом разобраться", - подчеркнул российский министр.