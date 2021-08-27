На подлодке "Магадан" завершены госиспытания

В пятницу, 27 августа Объединенная судостроительная корпорация объявила, что подлодка "Магадан" успешно прошла государственные испытания. "Адмиралтейские верфи завершили государственные испытания большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Магадан", - сообщили в ОСК.

По сведениям из корпорации, подлодка успешно выполнила глубоководное погружение. А специалисты предприятия проверили работу всех корабельных устройств, механизмов и оборудования, в том числе гидроакустического и навигационного комплексов. Госиспытания субмарины в море длились более десяти дней.

Ранее гендиректор предприятия - изготовителя Александр Бузаков заявил, что новую субмарину передадут в боевой состав ВМФ до 25 ноября нынешнего года. Служить "Магадан" будет на Тихоокеанском флоте.

Всего на Адмиралтейских верфях построят для ТОФ шесть таких субмарин. Первую - "Петропавловск-Камчатский" - передали российскому Военно-морскому флоту в ноябре 2019-го. Вторая серийная подлодка данного проекта - "Волхов" - вошла в состав ВМФ прошлой осенью. На подходе "Магадан". Субмарину "Уфа" готовят к спуску на воду. А "Можайск" - к закладке. Следом на Адмиралтейских верфях начнут строить "Якутск". Планируется, что вся серия будут готова к 2024 году.

Выбор подлодок для тихоокеанцев случайным, конечно, не назовешь. Известно, что шесть таких субмарин уже несут боевую службу на Черном море, и отлично там себя зарекомендовали. Эти лодки, за малошумность прозванные на Западе "черной дырой", способны выполнять большой спектр задач на относительно небольших - до 300 метров - глубинах. Корабль способен набирать под водой скорость 18 узлов и совершать автономные походы длительностью до 45 сеток и длинною в 7500 морских миль.

К тому же у этой лодки достаточно мощное вооружение - шесть аппаратов с 18 торпедами, мины и ударный ракетный комплекс "Калибр". А еще субмарина оборудована новейшим инерциальным навигационным комплексом и современной автоматизированной информационно-управляющей системой "Лама".