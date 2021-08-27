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27.08.2021,  
12:37
Текст:  Тимур Алимов

"Плохие новости": NI прокомментировал скорое начало поставок "Циркона"

Подписание первого контракта на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон" в вооруженные силы России настолько обеспокоило некоторых американских журналистов, что они назвали его плохой новостью. Материал с соответствующим заголовком подготовил для The National Interest обозреватель Марк Эпископос.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Документы были подписаны во время международного военно-технического форума "Армия-2021", сообщили в Минобороны РФ. Как отмечает издание, контракт был вручен генеральному директору Научно-производственного объединения машиностроения Александру Леонову, который заявил, что поставка будет выполнена в 2025 году.

- В заявлении не уточняется, какие российские суда первыми получат "Циркон". Однако в более ранних сообщениях говорилось, что первым штатным носителем гиперзвуковой ракеты станет фрегат проекта 22350. В конечном итоге ракетой оснастят множество кораблей ВМФ России, включая атомные крейсеры проекта "Орлан", модернизированные фрегаты проекта 11356 и малые ракетные корабли проекта 22800. Кроме того, "Цирконы" будут применяться субмаринами проекта "Ясень-М" - пишет Эпископос.

Ссылаясь на военных экспертов, автор отмечает, что "Циркон" сможет уверенно противодействовать эффективной работе авианосных групп ВМС США, которые считаются главной ударной силой американской армии.

Коллегу поддерживает и другой автор The National Interest Питер Сучиу.

- Президент России неоднократно заявлял, что гиперзвуковое оружие не имеет себе равных в мире и "Циркон" без сомнения в перспективе повысят обороноспособность страны. Теперь, кажется, Россия это сделала, - написал он.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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По его словам, фрегаты, которые будут носителями гиперзвуковых ракет, станут основой надводного флота Военно-морских сил РФ.

- Сочетание скорости, маневренности и высоты полета может затруднить отслеживание и перехват такой ракеты, - отмечает Сучиу.

Он добавил, что благодаря своему размеру, "Циркону" не обязательно иметь мощный боезаряд.

- Скорость и сила гиперзвуковой ракеты настолько велики, что она может нанести урон просто ударом, даже не нуждаясь во взрывчатом веществе, - заключил эксперт.

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