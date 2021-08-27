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27.08.2021 15:54
Рубрика: Власть

Политологи спрогнозировали распределение мандатов в новом созыве Госдумы

Текст: Дмитрий Гончарук
"Единая Россия" может получить от 293 до 305 мандатов в восьмом созыве Государственной Думы, говорится в исследовании, которое Центр политической конъюнктуры (ЦПК) опубликовал 27 августа.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

По сравнению с предыдущей неделей, по опросу "ФОМнибус" рейтинг "Единой России" снизился на 3 процентных пункта - до 27% от всех опрошенных. КПРФ с 13% и "Справедливая Россия - За правду" с 6%, сохранили свои позиции, а рейтинг ЛДПР вырос на 1 процентный пункт и составил 11%. Доля тех респондентов, которые не пошли бы на выборы, выросла до 15% (плюс 2 процентных пункта).

Эксперты сравнили предвыборные программы партий

Проходной барьер в 5% по-прежнему преодолевают четыре партии: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За Правду". Среди непарламентских партий наивысшие показатели у "Новых людей" - 2%, которые не изменились с начала августа. С учетом правил распределения мандатов, "Единая Россия" получает по федеральному округу 107 мест (минус 7 мандатов), КПРФ - 51, а "Справедливая Россия - За правду" - 24. За счет небольшого роста рейтинга ЛДПР может получить 43 мандата (плюс 5 мандатов).

"Данные, полученные ЦПК в ходе анализа одномандатных округов, позволяют сформировать общий прогноз по распределению мест в следующем созыве Госдумы. Однако активизация кандидатов в одномандатных округах ведет к большей вариативности исходов по ряду округов", - отмечают в ЦПК.

С учетом разброса в распределении мандатов между партиями, в целом "Единая Россия" может получить от 293 до 305 мандатов, КПРФ - от 64 до 68 мандатов, ЛДПР - от 43 до 46 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" - от 31 до 33 мандатов.

Опрос "ФОМнибус" проводился по заказу фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ) в период с 1 июня по 22 августа методом интервью по месту жительства респондента. В нем участвовали 3 тысячи жителей 207 населенных пунктов 73 регионов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Базовые показатели, которые использованы при расчетах ЦПК, это численность избирателей по данным Центризбиркома - 110,29 миллионов человек, 50-процентная явка и число партий, способных преодолеть барьер - 4.

Власть Работа власти Госуправление Партии Единый день голосования-2021

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