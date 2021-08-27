Школу №64 в столичном районе Кунцево ждет новоселье. "В районе Кунцево по улице Партизанской, владение 30, корпус 2 в этом году введут учебный корпус для 400 учащихся школы №64. Сейчас там завершается отделка фасада и идет благоустройство прилегающей территории", - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Учиться в новом четырехэтажном корпусе с яркими цветовыми акцентами на фасаде будут старшеклассники - 8-11 классы. Сориентироваться в новостройке им помогут информационные табло и наглядная навигация.

На первом этаже здания расположатся вестибюль, комната охраны, гардеробные, медицинский блок, на втором - учебные кабинеты, спортивный зал с раздевалками, актовый зал, помещения группы свободного творчества, на третьем - комнаты центра информации, учебные кабинеты, технический центр актового зала, на четвертом этаже - специализированные кабинеты и залы рекреации.

Всю территорию учебного корпуса благоустроят. На ней высадят кустарники и декоративные карликовые деревья, разобьют газоны и цветочные клумбы.

Школу оснастят современным оборудованием как для уроков по общеобразовательным дисциплинам, так и для всестороннего физического и эстетического развития детей. Все помещения будут приспособлены для маломобильных граждан.