В центре Москвы избит актер Дмитрий Ломакин

Известный российский актер Дмитрий Ломакин подвергся нападению в центре столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На артиста около 5.00 в Троилинском переулке напали двое незнакомцев. Агрессоры избили Дмитрия Ломакина и скрылись. Пострадавший обратился в полицию. Сотрудники ОВД района Арбат проводят проверку.

Дмитрий Ломакин снимался в таких фильмах, как "Отчаянные", "Последствия", "Щелчок в России" и "Патриот-2". Также он выступает на сцене Театра Российской армии.