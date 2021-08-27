В Москве начались температурные испытания тепловых сетей

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению температурных испытаний тепловых сетей, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону вышли на финишную прямую, в соответствии с графиком ведутся испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя, - отметил Бирюков. - Таким образом имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов".

Температурные испытания проходят на более чем 8 тыс. км тепловых сетей. Во время их проведения в магистрали подается вода, разогретая до 130 градусов. Выявляются потенциально ненадежные участки, что позволяет провести ремонт до начала отопительного сезона и обеспечить безаварийную работу в осенне-зимний период.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все мероприятия по подготовке системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября.

Напомним, что всего к зиме подготовят более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий.