В Москве найдены пули времен войны 1812 года

На территории бывшего Московского императорского воспитательного дома, где сейчас идет реставрация, археологи нашли 285 артефактов XIX века. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

Например, археологи отыскали старинный жетон - овальный костяной медальон, на котором вырезаны индивидуальный номер и год. Такие жетоны, по словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, изготавливались для воспитанников дома. Обнаружены и образцы готовых изделий учеников - костяные ложечки. Этому тоже есть объяснение - здесь работали мастерские, где детей обучали разным ремеслам. Коллекцию находок пополнили и шесть пуль времен Отечественной войны 1812 года.

Раскопки на территории Воспитательного дома продолжаются.