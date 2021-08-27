В Воронеже загорелся пассажирский автобус

В результате пожара в рейсовом автобусе ЛиАЗ никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Автобус 90-го маршрута загорелся на северо-восточной окраине областного центра. Водитель остановил машину и высадил пассажиров. Сигнал о ЧП поступил к спасателям в 15.26. Через 10 минут пожар был ликвидирован силами подъехавшего пожарного расчета.

- Предварительно установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, - сообщили в региональном управлении СКР. Ведомство начало проверку инцидента.

Загоревшийся автобус 2019 года выпуска, находится на заводской гарантии, сообщили в мэрии. Там напомнили об обязанности перевозчика следить за состоянием подвижного состава.