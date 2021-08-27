AKKERMANN запустил мобильное приложение для безопасности производства

AKKERMANN повышает уровень безопаности производства с помощью цифровых технологий.

Запущено мобильное приложение, которое помогает контролировать риски на рабочих местах. Новейшие технологии призваны усилить безопасность на производственных площадках предприятия в в Горнозаводске и Новотроицке.

Разработанная программа "AKKERMANN БеZопасностей" помогает получать обратную связь и передавать информацию об оперативной ситуации на участках в режиме реального времени.

С одной стороны, приложение - это еще один шаг к глобальной цифровизации предприятия, с другой - возможность каждому внести свой вклад в создание безопасной среды на производстве. Моментальное информирование о рисках на объектах минимизирует вероятность возникновения аварий и несчастных случаев.

- Основная цель разработки этого приложения - повышение культуры безопасности у сотрудников. Мы хотим, чтобы каждый коллега возвращался с работы домой к своим близким целым и невредимым. Для этого нужно, чтобы никто не оставался равнодушным к увиденным проблемам, - говорит руководитель службы охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды компании AKKERMANN Никита Вильдт.

Пресс-служба компании AKKERMANN CEMENT

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