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27.08.2021 18:34
Рубрика: Происшествия

На оренбургском газоперерабатывающем заводе загорелась сера

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)

В Оренбургской области природный пожар привел к возгоранию серы на газоперерабатывающем заводе, сообщает РИА Новости.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Более 80 процентов лесных пожаров на Среднем Урале началось из-за людей

На открытой площадке предприятия горит сера на площади около 100 квадратных метров. Экстренные службы проводят тушение пожара. Им удалось устранить угрозу перехода огня на газовые установки завода.

Низовой пожар возник в окрестностях завода. Он охватил площадь около семи гектаров. Из-за ветра огонь быстро распространился по прилегающей территории и стал угрожать заводу.

На месте работают экстренные службы. О пострадавших пока не сообщается.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Лесные пожары

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