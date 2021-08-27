На оренбургском газоперерабатывающем заводе загорелась сера

В Оренбургской области природный пожар привел к возгоранию серы на газоперерабатывающем заводе, сообщает РИА Новости.

На открытой площадке предприятия горит сера на площади около 100 квадратных метров. Экстренные службы проводят тушение пожара. Им удалось устранить угрозу перехода огня на газовые установки завода.

Низовой пожар возник в окрестностях завода. Он охватил площадь около семи гектаров. Из-за ветра огонь быстро распространился по прилегающей территории и стал угрожать заводу.

На месте работают экстренные службы. О пострадавших пока не сообщается.