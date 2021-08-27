Олег Платонов

Автор материала

Последние записи автора

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.08.2021,  
12:10
Текст:  Олег Платонов (Казань)

В Казани Сергей Шойгу оценил модернизацию ракетоносца Ту-22М3

Фото: Пресс-служба президента РТ Фото: Пресс-служба президента РТ
Фото: Пресс-служба президента РТ

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Казань в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа. Главная цель визита - проверка выполнения государственного оборонного заказа авиационным и вертолетным предприятиями Татарстана.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Шойгу: Дальность действия ракет на вертолетах увеличили почти вдвое

Вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым он посетил Казанский авиационный завод, где модернизируют стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние ракетоносцы Ту-22М. Сергею Шойгу продемонстрировали взлет новейшей версии самолета - Ту-22М3М.

Затем глава Минобороны РФ отправился на Казанский вертолетный завод. Здесь он осмотрел многоцелевые вертолеты "Ансат".

Также в рамках визита Сергей Шойгу примет участие в закладке военного госпиталя.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
самолеты
Фото: The Straits Times / youtube.com
Падение вертолета Ми-17 ВМС Мексики на микроавтобус сняли на видео 26.08.2021
"Белая лилия": как сражалась и погибла летчица Лидия Литвяк 18.08.2021
Первенцы: МиГ-9 и Як-15 впервые представили на параде 75 лет назад 18.08.2021
бомбардировщики
Фото: Илья Максимов \ РГ
Боевой "Соболь": пикап с боевым модулем показали на "Армии-2021" 26.08.2021
Под Воронежем бомбардировщики сели на федеральную автотрассу 25.08.2021
Проиграли АК-47: почему бомбардировщики ВВС США не спасли Афганистан 19.08.2021
модернизация
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Гранатомет "Балкан" готов к серийному производству 26.08.2021
Радиолокационные станции "Воронеж" модернизируют до новейшей "Яхромы" 26.08.2021
Танку Т-80 повысят огневую мощь 26.08.2021