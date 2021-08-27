Житель Кирова посадил ребенка за руль Lexus и проехал с ним по городу

В Кирове полицейские проводят проверку по факту опубликованного в соцсетях видео, где водитель автомобиля Lexus провел "урок вождения" для маленького мальчика. Ребенок сидел на руках у взрослого, автомобиль в этот момент ехал по оживленной улице.

О начале проверки со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону сообщает РИА Новости.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Водитель будет установлен по номеру автомобиля. В его действия могут быть усмотрены различные виды правонарушений. В том числе - части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, где прописан штраф в размере трех тысячи рублей за нарушение правил перевозки детей.