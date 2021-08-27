В Кузбассе открыть бизнес может каждый

Есть бизнес-идея, но нет средств для ее осуществления? Проблему поможет решить новая безвозмездная целевая субсидия. В этом году механизм социального контракта по предложению президента Владимира Путина заработал во всех регионах России. В Кузбассе на реализацию проекта выделено более 691,7 млн рублей. Жители региона заключили уже 2113 социальных контрактов.

Анастасия Добровольская из города Кемерово с детства мечтала стать дизайнером одежды - создавать необычные образы и подбирать стиль. Этой идеей она загорелась, помогая маме-швее. Но, как это часто бывает, творческая, но усидчивая девушка решила не рисковать и получить "нормальную специальность", отучившись на инженера-эколога. Правда, по профессии не работала ни дня.

- После окончания школы по настоянию мамы поступила в КузГТУ, закончила, некоторое время работала в торговле. Первый ребенок появился, когда я еще была студенткой - ему сейчас 8 лет, а второму - два года и три месяца, - охотно рассказывает о себе Анастасия. - В декрете появилась возможность заняться любимым делом. Как и когда-то мама для меня, сама стала шить одежду своим детям.

Постепенно Анастасия начала шить и для других. У нее даже обозначился круг клиентов - подруги и родственники. Неизбежно встал вопрос, а что же делать дальше? Ответ пришел внезапно: увидела информацию о социальном контракте. Отправила документы и…получила отказ, но не сдалась. Отправилась за консультацией, собрала недостающие справки, разработала бизнес-план. Решения ждала две недели, а деньги поступили в течение нескольких дней. Анастасии выделили максимальную для программы господдержки сумму - 250 тысяч рублей на осуществление предпринимательской деятельности и еще 30 тысяч - на обучение.

- Хочу открыть свое предприятие по пошиву одежды. Для этого мне необходимо постичь все нюансы. Сейчас выбираю, где еще пройти обучение, - делится планами предпринимательница. - Оформила самозанятость в налоговой службе, это очень легко делается, через личный кабинет. Посчитала - налог вполне приемлемый, чуть больше ста рублей с одной вещи. С отчетами - тоже несложно, не надо заполнять заумных деклараций и стоять в очередях, чтобы их предоставить. В любое время можно получить онлайн-консультацию.

В том, что все получится, настойчивая кемеровчанка не сомневается, и другим советует никогда не опускать руки и идти к заветной цели твердыми шагами.

Средства по социальному контракту можно получить не только на свое дело. Государственная программа предусматривает еще три направления.

- Социальный контракт - это одна из мер социальной поддержки, которая направлена на преодоление трудной жизненной ситуации. Это соглашение между гражданином и органом социальной защиты населения, - поясняет заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации города Кемерово Наталья Глушаева. - На основании контракта каждая из сторон берет на себя определенные обязательства. Соцзащита - выплачивать определенную сумму, а гражданин - выполнить некие действия. Прежде всего программа разработана для одиноко проживающих людей и членов малообеспеченной семьи. Чтобы подсчитать доход, специалисты разработали "Калькулятор среднедушевого дохода семьи". Он размещен на сайте Центра социальной помощи семье и детям. Достаточно ввести количество членов семьи, их статус, доходы - и калькулятор выдаст примерный результат. Если доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума - можно смело обращаться за поддержкой. Документы долго собирать не придется. Нужен паспорт на взрослого и свидетельство о рождении на ребенка, документы о доходах за последние три месяца, в случае отсутствия работы - трудовая книжка. За консультацией можно обратиться в районные отделы социальных выплат и льгот, а также в отделения Центра социальной помощи семье и детям.

- Помощь может быть оказана, во-первых, на поиск работы - гражданину ежемесячно будет выплачиваться сумма прожиточного минимума 11 354 рубля, а после трудоустройства - еще 3 месяца человек будет получать эту поддержку. На создание собственного дела можно получить максимум 250 тысяч рублей, еще до 30 тысяч - на прохождение необходимого обучения, - продолжает Наталья Глушаева. - На ведение личного подсобного хозяйства предусмотрено до 100 тысяч рублей. И тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию - пожар, болезнь, смерть члена семьи, инвалидность I или II группы, необходимость проведения лечения и другое - могут выплачивать прожиточный минимум единовременно или на протяжении 6 месяцев.

Кстати, заключение социального контракта не является основанием для прекращения других мер государственной поддержки.

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