В Дагестане будут судить мать погибших при пожаре детей

Дагестанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы города Избербаш, сообщает пресс-служба СК России.

Женщину обвиняют по трем статьям: "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

У обвиняемой было четверо маленьких детей. Ранее ее дважды привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

По версии следствия, 25 мая она уехала на работу, оставив детей дома. Ее пятилетний сын нашел зажигалку и поджег матрас. Дети не смогли сами справиться с возгоранием и позвать взрослых на помощь. Маленький поджигатель и его трехлетняя сестра скончались на месте. Двое их братьев восьми и девяти лет пытались выбраться из квартиры через окно. Мальчики получили тяжелые травмы в результате падения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.