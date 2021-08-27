В Северной Осетии для заселения в гостиницу потребуется ПЦР-тест

На территории Северной Осетии ввели ограничения, связанные с коронавирусом. Теперь для заселения в гостиницы, турбазы, санатории и другие места размещения гостям республики нужно будет предъявить результаты отрицательного ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. Об этом сообщили в комитете по туризму Северной Осетии.

- В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, вовлечением в эпидемиологический процесс граждан различных направлений деятельности, наличием бессимптомных носителей вируса и учитывая тенденцию роста заболеваемости в целом по Российской Федерации, Роспотребнадзором предлагается введение дополнительных мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки, - говорится в сообщении.

ПЦР тест нужно будет сдать за три календарных дня до заселения в гостиницу. За несоблюдение новых условий юридическим лицам может грозить штраф до полумиллиона рублей по второй части статьи 6.3 КоАП РФ.