В Ленобласти отчима арестовали за попытку убийства годовалой падчерицы

Всеволожский районный суд Ленинградской области арестовал 24-летнего мужчину, который накануне, как считают в следствии, пытался убить свою годовалую падчерицу, сообщают в региональном СК.

Напомним, девочка была до полусмерти избита резиновым тапком. Ребенка с переломом черепа и многочисленными ушибами внутренних органов госпитализировали.

Врачи оценивают состояние девочки как тяжелое.

Матери в момент происшествия дома не было. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, а также устанавливают, в каких условиях жила девочка и применялось ли к ней ранее физическое насилие.