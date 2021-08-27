Алексей Логвиненко наградил ростовчан-призеров летней Олимпиады

В администрации Ростова-на-Дону прошло чествование ростовских призеров ХХХII летних Олимпийских игр и их тренеров.

- Дорогие юноши и девушки, ваши победы навсегда вписаны в летопись достижений российского и ростовского спорта. И вся донская столица гордится этим результатом. Особенно приятно, что такие масштабные победы случились в Год спорта в городе, - отметил на церемонии глава администрации города Алексей Логвиненко. - За олимпийскими победами стоит не только талант спортсмена, но и огромный труд всех тех, кто с первых лет занятий вложил свою любовь и мастерство в воспитание чемпионов.

Он вручил награды Олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике, двукратному бронзовому призеру игр Никите Нагорному, бронзовому призеру фехтовальщице Ларисе Коробейниковой, чемпионкам по синхронному плаванию Владиславе Уразовой и Владе Чигиревой, а также серебряным призерам по гандболу Владлене Бобровниковой, Анне Вяхиревой, Виктории Калининой, Полине Кузнецовой, Ксении Макеевой, Юлии Манагаровой и Анне Сень. Они получили сертификаты на получение призов и премий.

Также Алексей Логвиненко вручил сертификаты тренерам по спортивной гимнастике Лилии Казаковой, Ольге Нечепуренко, Владимиру Фудимову и Лии Фудимовой, тренеру по фехтованию Зое Старковой, тренеру по синхронному плаванию Ирине Чигиревой.

- И, конечно, низкий поклон родителям талантливых ростовчан, за поддержку и веру в своих детей! Благодарю всех чемпионов за волю к победе, выдержку, целеустремленность! Желаю крепкого здоровья, удачи и дальнейших успехов! - резюмировал глава администрации города.

Напомним, что XXXII летние Олимпийские игры прошли в Токио с 23 июля по 8 августа. В них приняло участие более 11 тысяч спортсменов из 204 стран. Ростовские спортсмены на них завоевали четыре золотых, семь серебряных и три бронзовых медали в различных дисциплинах. Решением Ростовской-на-Дону городской каждый золотой медалист получит по полтора миллиона, серебряный - по миллиону, бронзовый - по 500 тысяч рублей. А их тренеры - по 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно.