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27.08.2021 14:34
Рубрика: Власть

Алексей Логвиненко наградил ростовчан-призеров летней Олимпиады

Текст: Леонид Федоров
В администрации Ростова-на-Дону прошло чествование ростовских призеров ХХХII летних Олимпийских игр и их тренеров.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

- Дорогие юноши и девушки, ваши победы навсегда вписаны в летопись достижений российского и ростовского спорта. И вся донская столица гордится этим результатом. Особенно приятно, что такие масштабные победы случились в Год спорта в городе, - отметил на церемонии глава администрации города Алексей Логвиненко. - За олимпийскими победами стоит не только талант спортсмена, но и огромный труд всех тех, кто с первых лет занятий вложил свою любовь и мастерство в воспитание чемпионов.

Фото: Фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко проинспектировал школы Ростова накануне учебного года

Он вручил награды Олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике, двукратному бронзовому призеру игр Никите Нагорному, бронзовому призеру фехтовальщице Ларисе Коробейниковой, чемпионкам по синхронному плаванию Владиславе Уразовой и Владе Чигиревой, а также серебряным призерам по гандболу Владлене Бобровниковой, Анне Вяхиревой, Виктории Калининой, Полине Кузнецовой, Ксении Макеевой, Юлии Манагаровой и Анне Сень. Они получили сертификаты на получение призов и премий.

Также Алексей Логвиненко вручил сертификаты тренерам по спортивной гимнастике Лилии Казаковой, Ольге Нечепуренко, Владимиру Фудимову и Лии Фудимовой, тренеру по фехтованию Зое Старковой, тренеру по синхронному плаванию Ирине Чигиревой.

- И, конечно, низкий поклон родителям талантливых ростовчан, за поддержку и веру в своих детей! Благодарю всех чемпионов за волю к победе, выдержку, целеустремленность! Желаю крепкого здоровья, удачи и дальнейших успехов! - резюмировал глава администрации города.

Напомним, что XXXII летние Олимпийские игры прошли в Токио с 23 июля по 8 августа. В них приняло участие более 11 тысяч спортсменов из 204 стран. Ростовские спортсмены на них завоевали четыре золотых, семь серебряных и три бронзовых медали в различных дисциплинах. Решением Ростовской-на-Дону городской каждый золотой медалист получит по полтора миллиона, серебряный - по миллиону, бронзовый - по 500 тысяч рублей. А их тренеры - по 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно.

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