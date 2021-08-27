В Краснодаре при поимке наркоторговцев нашли похищенного человека

Оперативники в столице Краснодарского края в четверг задержали нескольких человек, которых подозревают в похищении человека и ряде других нарушений закона. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, четверых человек удалось задержать в гаражном кооперативе при проведении операции по поимке наркоторговцев.

- На территории гаражно-строительного кооператива в Прикубанском округе Краснодара в одном из гаражей обнаружили четверых неизвестных. Один из них, 20-летний местный житель, находился в наручниках и сообщил полицейским, что накануне был похищен неизвестными, находившимися в этом же гараже. Все четверо были доставлены в отдел полиции для разбирательства, - отметили в пресс-службе ведомства.

В самом гараже при обыске нашли 120 таблеток, которые предположительно содержат наркотические вещества. Также изъято оружие, похожее на огнестрельное, и патроны к нему. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел о похищении человека и о незаконном обороте наркотиков. Один из задержанных оказался сотрудником ДПС.