В Симферополе женщину выбросили с балкона восьмого этажа

В Симферополе Главное управление СКР по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту жуткого убийства, совершенного в многоэтажке на улице Яблочкова в поселке Грэсовский.

Трагедия произошла на пике бурного застолья с алкоголем. Разгоряченный спиртными напитками 50-летний подозреваемый поссорился с 39-летней участницей посиделок и выбросил ее с балкона восьмого этажа.

- От полученных травм пострадавшая скончалась, - сообщили в СКР. - На месте преступления работали следователи и криминалисты управления криминалистики ГСУ. Злоумышленник задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства своей знакомой по части 1 статьи 105 УК РФ.

Следствие вскоре направит ходатайство в суд об избрании меры пресечения убийце.