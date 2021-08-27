Волгоградка перед смертью рассказала об избиении сыном

В волгоградской больнице скончалась 73-летняя горожанка, поступившая десять дней назад с множественными переломами ребер, черепно-мозговой травмой, а также ушибами и гематомами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Медикам женщина успела рассказать, что подверглась избиениям со стороны родного сына. Врачи сделали все возможное, но не сумели спасти ее жизнь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". 41-летний сын погибшей женщины задержан.

Подозреваемый нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками. Он жил преимущественно на пенсию матери, которая в силу возраста и различных заболеваний с трудом передвигалась по квартире.

По данным следствия, 17 августа мужчина вернулся домой пьяным и накинулся на мать с кулаками. Крики пенсионерки услышали соседи. О происходящем они сразу же сообщили родственникам пожилой женщины, которые смогли попасть в квартиру только в сопровождении участкового уполномоченного полиции. С места происшествия потерпевшая незамедлительно была госпитализирована.

В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.