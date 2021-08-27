Волгоградка перед смертью рассказала об избиении сыном

Новости

Во Владимире экс-замгубернатора получила срок за взятки 10:56
Смольный разъяснил как привиться от гриппа в пандемию коронавируса 10:55
Кабмин направит еще 8,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог 10:50
В Москве поезд задержали из-за смерти пассажира 10:39
Под Волгоградом военные продемонстрируют "Тунгуску" и "Буратино" 10:35
Искусственный интеллект поможет лечить онкобольных 10:35
Греф спрогнозировал цены на рынке жилья словом "припадут" 10:27
Минобрнауки обсудит возможность возврата второй волны зачислений в вузы 10:26
В Дагестане обнаружили тело еще одного погибшего после схода селя 10:22
Умер французский певец и актер Шарль Бюрль 10:14
В Москве возобновят льготный проезд для студентов и школьников 10:01
Тренер сборной России остался недоволен судейством в 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу 09:57
В Камчатском крае произошло ощутимое землетрясение 09:54
За драку в московском хостеле задержаны два десятка мигрантов 09:53
В Ярославле трехлетняя девочка погибла, выпав из автобуса 09:52
Министр обороны Казахстана заявил о готовности уйти в отставку 09:50
В Иркутской области умышленно сожгли лесоматериалы на 25 млн рублей 09:33
Вертолет Ми-28Н вооружат ракетой "три в одном" 09:33
Москвичи стали чаще записываться к врачам поликлиник онлайн 09:24
Хуснуллин: Решение по ВСМ "Москва - Нижний Новгород" примут в 2022 году 09:03
Врачи рассказали, как соблюдать карантин из-за ковида большой семье 09:00
Россиянам дали 14 советов для защиты от мошенников 08:52
В Германии появились агитплакаты с Калининградской областью в составе страны 08:48
В МЖД сообщили о задержках поездов на Белорусском направлении 07:58
Россия сняла ограничения на авиаперелеты еще в три страны 07:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
27.08.2021 10:49
Рубрика: Происшествия

Волгоградка перед смертью рассказала об избиении сыном

Текст: Роман Мерзляков

В волгоградской больнице скончалась 73-летняя горожанка, поступившая десять дней назад с множественными переломами ребер, черепно-мозговой травмой, а также ушибами и гематомами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В Москве поезд задержали из-за смерти пассажира

Медикам женщина успела рассказать, что подверглась избиениям со стороны родного сына. Врачи сделали все возможное, но не сумели спасти ее жизнь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". 41-летний сын погибшей женщины задержан.

Подозреваемый нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками. Он жил преимущественно на пенсию матери, которая в силу возраста и различных заболеваний с трудом передвигалась по квартире.

По данным следствия, 17 августа мужчина вернулся домой пьяным и накинулся на мать с кулаками. Крики пенсионерки услышали соседи. О происходящем они сразу же сообщили родственникам пожилой женщины, которые смогли попасть в квартиру только в сопровождении участкового уполномоченного полиции. С места происшествия потерпевшая незамедлительно была госпитализирована.

В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

Главное сегодня

Общее число погибших при взрывах в Кабуле превысило 100 человек
В Крыму назвали главного организатора водной блокады республики
Жертвами взрывов на военных складах в Казахстане стали пять человек
Больше 30 миллионов пенсионеров получат выплаты в конце следующей недели
Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н"
Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом
ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов