Для котельных и электростанций Ямала доставлено почти 34 тысячи тонн дизеля

В села Овгорт, Питляр, Щучье, Зеленый Яр, Нори, Кутопьюган, Находка, Халясавэй, и еще в ряд отдаленных поселений Ямала завоз топлива на зиму завершен.

В ходе подготовки к предстоящей зиме компания "Ямалкоммунэнерго" приобретает топливо для нужд котельных и электростанций. Более 64 процентов от потребности дизельного топлива доставлено и загружено в емкости для хранения ГСМ. Также энергетики завозят газовый стабильный конденсат и уголь.

"В полном объеме поставлены дизельное топливо "Летнее" и топливные дрова. Завершен завоз топливно-энергетических ресурсов в Надымский район. Завоз осуществляется в плановом режиме в соответствии с графиками поставки. Департамент в еженедельном режиме осуществляет мониторинг хода централизованных поставок топлива", - сообщил Денис Фоминов, заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования в транспорте департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО.

В настоящее время в Горках теплоход "Баргузин" с нефтяной баржей разгружает 241 тонну газового стабильного конденсата. Это последняя в сезоне поставка такого вида топлива в поселение. Речное судно также идет на север региона - вСеяху, по пути заходит в райцентр Шурышкарскогорайона, село Мужи. Примечательно, но и для Сеяха это последняя поставка топлива в навигацию.

"При раскачке топлива работники АО "Ямалкоммунэнерго" производятего замеры в судне, проверяют плотность и температуру, а также отбирают пробы. Далее пробы направляются в специализированную лабораторию, для проверки на предмет соответствия показателям паспорта качества", - поясняет Владимир Леонов, начальник отдела контроля и учета ТЭР.

Напомним, поставки нефтепродуктов в арктический регион централизовано осуществляет компания "Ямалгосснаб", в несколько этапов. С начала навигации осуществляется завоз по большой воде в населенные пункты, расположенные на быстро мелеющих реках - Овгорт, Лопхари, Питляр, Катравож, Щучье, Кутопьюган, Нори, Халясавэй. С июля до конца августа топливо везут в населенные пункты Пуровского (Самбург), Тазовского (Антипаюта, Находка) и Ямальского (в южную и среднюю части) районов. На завершающем этапе, с конца августа до окончания навигации (первая декада октября), топливо доставляется в села Сеяха, Гыда и в иные северные поселения.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"