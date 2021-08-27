Умер французский певец и актер Шарль Бюрль

В возрасте 85 лет 22 августа скончался Шарль Бюрль, артист оперы и оперетты, один из самых прославленных французских лирических теноров. Об этом сообщают профильные ресурсы.
Sad News: Tenor Charles Burles Dies at 85 - https://t.co/RrRGyerBra @OperawireNews #ClassicalMusic #opera #arts— ICSOM (@ICSOM) August 25, 2021
Бюрль родился 21 июля в Марселе. На сцене дебютировал в Тулоне в 1958-м. В 1971-м впервые выступил в Парижской опере.
CHARLES BURLES (1936-2021)https://t.co/5ITeFvkQCB— Première Loge (@LogePremiere) August 22, 2021
Отличился партиями в опереттах Оффенбаха, с которым связано и первое большое экранные появления артиста - в "Великой княгине Герольштейнской" в 1980-м, где ему достался образ Фрица. За два года до того Бюрль отметился в "Коронации Поппеи" Монтеверди в роли пажа Валетто.
Sad news of the death of the refined French tenor Charles Burles, aged 85. pic.twitter.com/Bd1SPYJYLV— Opera magazine (@operamagazine) August 22, 2021