Умер французский певец и актер Шарль Бюрль

В возрасте 85 лет 22 августа скончался Шарль Бюрль, артист оперы и оперетты, один из самых прославленных французских лирических теноров. Об этом сообщают профильные ресурсы.

Бюрль родился 21 июля в Марселе. На сцене дебютировал в Тулоне в 1958-м. В 1971-м впервые выступил в Парижской опере.

Отличился партиями в опереттах Оффенбаха, с которым связано и первое большое экранные появления артиста - в "Великой княгине Герольштейнской" в 1980-м, где ему достался образ Фрица. За два года до того Бюрль отметился в "Коронации Поппеи" Монтеверди в роли пажа Валетто.