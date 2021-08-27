В ПФР уточнили, кому из пенсионеров положена выплата в 10 тысяч рублей

Для получения единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей человек должен быть в статусе пенсионера по состоянию на 31 августа 2021 года. А если пенсия еще только оформляется, то выплата в таком случае не положена.

"Получить эту выплату смогут граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд России. Полагающуюся им сумму они получат в сентябре через территориальные органы ПФР", - разъясняют специалисты отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области. Для получения выплаты не нужно писать никаких заявлений или приходить в Пенсионный фонд. Назначение выплаты производится автоматически.

Специалисты ПФР подчеркивают, что из единовременной выплаты не могут быть сделаны удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

Начиная с понедельника, 30 августа, выплаты в 10 тысяч рублей начнут поступать на банковские карточки пенсионеров. Всего пенсии получат порядка 30 миллионов человек. Деньги всем этим пенсионерам должны поступить в течение недели. С 3 сентября выплаты смогут получить россияне, получающие пенсию через "Почту России". Таких в России около 13 миллионов человек.