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27.08.2021,  
09:33
Текст:  Антон Валагин

Вертолет Ми-28Н вооружат ракетой "три в одном"

Фото: Александр Мальгавко/РИА Новости Фото: Александр Мальгавко/РИА Новости
Фото: Александр Мальгавко/РИА Новости

Ударный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" могут вооружить новейшей неуправляемой ракетой С-13Б.

Фото: Сергей Птичкин
Лучшая противотанковая ракета адаптирована к вертолету Ми-28НМ

- Для применения ракеты на различных типах носителей: самолетах, вертолетах, - требуется ее прописка, комплекс специальных летных испытаний для каждой машины. Система НАР С-13 уже прописана на самолетах МиГ-29БМ, Су-24М, Су-25, Су-30МК2, Як-130 и вертолете Ми-28Н, - рассказал ТАСС исполнительный директор НПО "Техмаш" Александр Кочкин.

По его словам, С-13 объединяет возможности нескольких неуправляемых ракет калибра 122 мм. Новая ракета имеет переключатель блока инициирования на мгновенный подрыв боевой части и два замедления: малое и большое.

- Если поставить переключатель на мгновенный подрыв, получим результат С-13ОФ. Взрыв произойдет на поверхности и поразит легкобронированную технику. При установке максимального замедления будет достигнут эффект С-13Т, - продолжил Кочкин.

Боевая часть С-13Б повышенного могущества. Она предназначена для поражения самолетов в усиленных укрытиях из железобетона, взлетно-посадочных полос аэродромов и других прочных целей, а также открыто расположенной боевой техники и живой силы.

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