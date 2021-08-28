68-летнего актера Рона Джереми обвинили в десятках изнасилований

Американского актера, режиссера, пианиста и иного рода деятеля Рона Джереми обвинили более чем в тридцати изнасилованиях. Об этом сообщает BBC.

Причем особую, так сказать, пикантность ситуации придает то, что Джереми в первую очередь известен как актер "фильмов для взрослых". Более того - он один из самых титулованных и плодовитых в этом секторе индустрии досуга. За карьеру Джереми снялся более чем в 1900 картинах и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

В прокуратуре Лос-Анджелеса, куда повалили иски, уточнили: актера обвиняет 21 женщина. Согласно документам, Джереми надругался над ними в период с 1996 по 2019 год, когда заявительницам было от 15 до 51 года. Теперь артисту может грозить тюремный срок до 300 лет.

Все обвинения адвокат Джереми отвергает, называя своего клиента полностью невиновным.

Полное имя Рона Джереми - Рональд Джереми Хайетт. Родился в 1953-м в Нью-Йорке в уважаемой и состоятельной еврейской семье. На экранах дебютировал в 1977-м. Во "взрослом кино" - двумя годами позже, продолжая сниматься в "обычных" фильмах. Например, будучи желанным гостем на трэш-студии "Трома".

Порядка 225 лент, то и дело - довольно причудливых, поставил как режиссер. К десяткам написал сценарии. К некоторым написал музыку, сам же ее и исполнив.