Постановление правительства Хабаровского края от 27 августа 2021 года № 389-пр "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год" Правительство края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Хабаровском крае на 2022 год (рублей):

в среднем на душу населения - 16 871

для трудоспособного населения - 18 389

для пенсионеров - 14 509

для детей - 17 799.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует до 31 декабря 2022 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







