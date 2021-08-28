Постановление правительства Хабаровского края от 27 августа 2021 года № 389-пр "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае на 2022 год"

Новости

Норрис попал в аварию в квалификации Гран-при Бельгии в "Формуле-1" 18:33
Российская компания создала человекоподобного робота 18:18
Модрич не сыграет против сборной России в отборе ЧМ-2022 18:05
В ДНР сообщили о пяти нарушениях огня со стороны украинских силовиков 18:01
Глава СК потребовал расследовать новую массовую драку в Москве 17:57
Матвиенко наградили узбекским орденом "Дустлик" 17:37
Три человека пострадали в результате взрыва катера на юге Франции 17:23
Больше половины работающих родителей 1 сентября не посетят школы 17:04
"ПСЖ" отклонил второе предложение "Реала" по Мбаппе 16:44
В России создадут инклюзивные творческие лаборатории 16:41
На 98-м году жизни скончался композитор Владилен Бальян 16:25
Продюсеру солиста Rammstein грозит штраф или выдворение 16:22
Минздрав рекомендовал возобновить регулярные медосмотры в школах 16:12
В Ростуризме заявили о создании в Анапе современного семейного курорта 16:00
Патриарх Кирилл назвал приезд патриарха Варфоломея в Киев греховным 15:51
В Кабуле протестуют против закрытия банков и обменных пунктов 15:24
Рособрнадзор: Революционных изменений в ЕГЭ вводить не планируется 15:18
Шойгу: ВДВ получит новый облик, войскам понадобится много вертолетов 15:10
Фальков: Школьные олимпиады должны стать одинаково прозрачными 15:03
Оперштаб утвердил алгоритм въезда в Россию иностранных студентов 15:01
Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с пожаром 14:59
Разработчики назвали отличие новой вакцины "ЭпиВакКорона-Н" 14:45
Заммэра рассказала о главных природных достопримечательностях ВДНХ 14:36
Глава Минобрнауки не поддержал идею отмены ЕГЭ для гуманитариев 14:35
Самолет Москва - Геленджик выпустили из Домодедово после проверки 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
28 августа 2021 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 27 августа 2021 года № 389-пр "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае на 2022 год"

Дата подписания 27 августа 2021 г.
Опубликован 28 августа 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год" Правительство края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Хабаровском крае на 2022 год (рублей):

в среднем на душу населения - 16 871

для трудоспособного населения - 18 389

для пенсионеров - 14 509

для детей - 17 799.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует до 31 декабря 2022 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией