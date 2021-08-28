Постановление правительства Камчатского края от 27 августа 2021 года № 381-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Камчатском крае на 2022 год"

В соответствии с абзацем четвертым части 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" правительство постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Камчатском крае на 2022 год на душу населения - 22 669 рублей, для трудоспособного населения -24 709 рублей, пенсионеров - 19 495 рублей, детей - 24 144 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства - Первого вице-губернатора Камчатского края Е.А.Чекин







