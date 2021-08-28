Указ главы Республики Коми от 27 августа 2021 года № 104 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми В.Уйба
Приложение к Указу Главы Республики Коми от 27 августа 2021 г. № 104
Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":
1) в пункте 19.11 слова "31 августа" заменить словами "27 августа";
2) в приложении № 3 к Указу:
пункт 2 раздела IX "Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания" исключить.
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