Указ главы Республики Коми от 27 августа 2021 года № 104 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 27 августа 2021 г. № 104





Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в пункте 19.11 слова "31 августа" заменить словами "27 августа";

2) в приложении № 3 к Указу:

пункт 2 раздела IX "Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания" исключить.







